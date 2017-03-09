Уроженца Грузии расстреляли на парковке ТЦ в Красноярске

Неизвестный смертельно ранил мужчину на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в элитном жилом районе Красноярска.
Поздно вечером в среду на парковке ТЦ преступник несколько раз выстрелил в сидевшего в машине 38-летнего уроженца Грузии, после чего скрылся. Раненый был госпитализирован, однако спасти его врачи не смогли.
Возбуждено уголовное дело.
Идет расследование. Поиск убийцы ведется, сообщает СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело.
Идет расследование. Поиск убийцы ведется, сообщает СУ СК по региону.
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