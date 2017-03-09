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  • 09.03, 06:51

Уроженца Грузии расстреляли на парковке ТЦ в Красноярске

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Уроженца Грузии расстреляли на парковке ТЦ в Красноярске

Уроженца Грузии расстреляли на парковке ТЦ в Красноярске

Неизвестный смертельно ранил мужчину на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в элитном жилом районе Красноярска.

Поздно вечером в среду на парковке ТЦ преступник несколько раз выстрелил в сидевшего в машине 38-летнего уроженца Грузии, после чего скрылся. Раненый был госпитализирован, однако спасти его врачи не смогли.

Возбуждено уголовное дело.

Идет расследование. Поиск убийцы ведется, сообщает СУ СК по региону.

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