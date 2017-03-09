В США студент-жонглер устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео

В Арканзасе студент местного университета устроил эффектное шоу для патрульных, которые следили за порядком на улицах.

180 пьяные

США

Поздно вечером юноша возвращался домой на машине, но вел ее слишком медленно. Патрульные заподозрили, что молодой человек сел за руль в пьяном виде.



Парень решил доказать, что трезв, достал из машины булавы и начал жонглировать. Автомобилист попросил одного из полицейским снять трюк на мобильный перед тем, как показать свое мастерство. После такой демонстрации координации движений все вопросы к студенту отпали.