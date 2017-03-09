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  • 09.03, 06:51
В США студент-жонглер устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео. США, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США студент-жонглер устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео

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В США <nobr>студент-жонглер</nobr> устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео

В США студент-жонглер устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео

В США <nobr>студент-жонглер</nobr> устроил шоу и доказал полицейским свою трезвость: видео

    В Арканзасе студент местного университета устроил эффектное шоу для патрульных, которые следили за порядком на улицах.

    Поздно вечером юноша возвращался домой на машине, но вел ее слишком медленно. Патрульные заподозрили, что молодой человек сел за руль в пьяном виде.

    Парень решил доказать, что трезв, достал из машины булавы и начал жонглировать. Автомобилист попросил одного из полицейским снять трюк на мобильный перед тем, как показать свое мастерство. После такой демонстрации координации движений все вопросы к студенту отпали.

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