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  • 09.03, 06:51

Пентагону запретили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

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Пентагону запретили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Пентагону запретили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей США в среду одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на контракты с «Росборонэкспортом».

Документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов.

Эти средства не могут быть использованы для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Ограничение будет действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит «поставки летального военного оборудования» Сирии, а также пока российские вооруженные силы «не покинут Крым», передает РИА Новости.

Проект бюджета одобрил 371 конгрессмен, против выступили 48. Министр обороны может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам. Также он должен будет убедить в этом профильные комитеты конгресса.

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