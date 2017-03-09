Пентагону запретили сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей США в среду одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на контракты с «Росборонэкспортом».
Документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов.
Эти средства не могут быть использованы для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Ограничение будет действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит «поставки летального военного оборудования» Сирии, а также пока российские вооруженные силы «не покинут Крым», передает РИА Новости.
Проект бюджета одобрил 371 конгрессмен, против выступили 48. Министр обороны может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам. Также он должен будет убедить в этом профильные комитеты конгресса.
Эти средства не могут быть использованы для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Ограничение будет действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит «поставки летального военного оборудования» Сирии, а также пока российские вооруженные силы «не покинут Крым», передает РИА Новости.
Проект бюджета одобрил 371 конгрессмен, против выступили 48. Министр обороны может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам. Также он должен будет убедить в этом профильные комитеты конгресса.
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