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  • 09.03, 05:20

У отеля Трампа в Нью-Йорке задержали участниц женского марша

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У отеля Трампа в <nobr>Нью-Йорке</nobr> задержали участниц женского марша

У отеля Трампа в Нью-Йорке задержали участниц женского марша

У отеля Трампа в <nobr>Нью-Йорке</nobr> задержали участниц женского марша
  • Фото: @womensmarch /twitter.com

    • Полиция задержала 13 участниц марша «Дня без женщины» у гостиницы Trump International Hotel & Tower в Нью-Йорке.

    Задержанным пока не предъявили обвинений. Среди них оказались организаторы акции «День без женщины», сообщает ТАСС.


    Марш «День без женщин» был приурочен к празднованию Международного женского дня. Участницы требовали полного равноправия полов в США.

    Дональд Трамп во время избирательной кампании не раз подвергался критике из-за высказываний по отношению к женщинам. В частности, миллиардера уличили в хвастове приставаниями к женщинам, а несколько дам обвинили его в сексуальных домогательствах.

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