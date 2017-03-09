У отеля Трампа в Нью-Йорке задержали участниц женского марша

Полиция задержала 13 участниц марша «Дня без женщины» у гостиницы Trump International Hotel & Tower в
Нью-Йорке.
Задержанным пока не предъявили обвинений. Среди них оказались организаторы акции «День без женщины», сообщает ТАСС.
Марш «День без женщин» был приурочен к празднованию Международного женского дня. Участницы требовали полного равноправия полов в США.
Дональд Трамп во время избирательной кампании не раз подвергался критике из-за высказываний по отношению к женщинам. В частности, миллиардера уличили в хвастове приставаниями к женщинам, а несколько дам обвинили его в сексуальных домогательствах.
Women around the world went on strike and marched in honor of #InternationalWomensDay. See photos: https://t.co/fsmafp4W8t pic.twitter.com/JjDqoXeJIb— NBC News (@NBCNews) 9 марта 2017 г.
Марш «День без женщин» был приурочен к празднованию Международного женского дня. Участницы требовали полного равноправия полов в США.
Дональд Трамп во время избирательной кампании не раз подвергался критике из-за высказываний по отношению к женщинам. В частности, миллиардера уличили в хвастове приставаниями к женщинам, а несколько дам обвинили его в сексуальных домогательствах.
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