Украинку и южноафриканца задержали за внебрачную связь в ОАЭ

Власти ОАЭ задержали двух иностранцев за интимную связь до брака.
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27-летняя украинка Ирина Нохай и гражданин ЮАР Эмлин Калверуелл вместе отдыхали в Дубае. Девушке стало плохо, она обратилась в больницу, где выяснилось, что она находится на раннем сроке беременности.
Медики были вынуждены доложить о случившемся властям. По местным законам внебрачная половая связь является уголовным преступлением, поэтому влюбленных задержали.
Посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации, передает РИА Новости.
Медики были вынуждены доложить о случившемся властям. По местным законам внебрачная половая связь является уголовным преступлением, поэтому влюбленных задержали.
Посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации, передает РИА Новости.
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