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  • 09.03, 00:47

Украинку и южноафриканца задержали за внебрачную связь в ОАЭ

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Украинку и южноафриканца задержали за внебрачную связь в ОАЭ

Украинку и южноафриканца задержали за внебрачную связь в ОАЭ

Украинку и южноафриканца задержали за внебрачную связь в ОАЭ
  • Фото: twitter.com

    • Власти ОАЭ задержали двух иностранцев за интимную связь до брака.

    27-летняя украинка Ирина Нохай и гражданин ЮАР Эмлин Калверуелл вместе отдыхали в Дубае. Девушке стало плохо, она обратилась в больницу, где выяснилось, что она находится на раннем сроке беременности.

    Медики были вынуждены доложить о случившемся властям. По местным законам внебрачная половая связь является уголовным преступлением, поэтому влюбленных задержали.

    Посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации, передает РИА Новости.

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