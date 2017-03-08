#ТЫСУПЕР!
Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 00:47

Смертники атаковали свадьбу в Ираке: более 20 жертв

комментировать
Смертники атаковали свадьбу в Ираке: более 20 жертв

Смертники атаковали свадьбу в Ираке: более 20 жертв

Смертники атаковали свадьбу в Ираке: более 20 жертв
  • Фото: twitter.com

    • Два взрыва прогремели во время свадебного торжества близ иракского города Тикрит в среду.

    Теракт произошел на свадьбе в деревне Хаджад в 20 км к северу от Тикрита. Бомбы взорвали два смертника.

    По предварительным данным, погибли 23 человека.

    Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru