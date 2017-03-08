Смертники атаковали свадьбу в Ираке: более 20 жертв

Два взрыва прогремели во время свадебного торжества близ иракского города Тикрит в среду.
Теракт произошел на свадьбе в деревне Хаджад в 20 км к северу от Тикрита. Бомбы взорвали два смертника.
По предварительным данным, погибли 23 человека.
Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок, передает ТАСС.
По предварительным данным, погибли 23 человека.
Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок, передает ТАСС.
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