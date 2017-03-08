Стоимость Brent опустилась ниже $53 впервые за 3 месяца

Цена барреля нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась более чем на 5%.
Вечером в среду стоимость фьючерса с поставкой в мае составила $52,96 за баррель, сообщает ТАСС.
В последний раз цена Brent находилась ниже уровня в $53 за баррель 8 декабря 2016 года.
Цены на нефть продолжают падать на фоне публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По его данным, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей, при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей нефти.
В последний раз цена Brent находилась ниже уровня в $53 за баррель 8 декабря 2016 года.
Цены на нефть продолжают падать на фоне публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По его данным, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей, при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей нефти.
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