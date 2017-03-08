#ТЫСУПЕР!
Все звезды для любимой
Недоступно в Вашей стране
Все звезды для любимой 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 23:16

Стоимость Brent опустилась ниже $53 впервые за 3 месяца

комментировать

Стоимость Brent опустилась ниже $53 впервые за 3 месяца

Стоимость Brent опустилась ниже $53 впервые за 3 месяца

Цена барреля нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась более чем на 5%.

Вечером в среду стоимость фьючерса с поставкой в мае составила $52,96 за баррель, сообщает ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась ниже уровня в $53 за баррель 8 декабря 2016 года.

Цены на нефть продолжают падать на фоне публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По его данным, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей, при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей нефти.

Новости по теме

Курсы валют, цены на нефть

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru