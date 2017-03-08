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  • 09.03, 00:47
Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой. 8 Марта, Украина, женщины, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой

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Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой

Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой

Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой
  • Фото: Lina Yaroslavska /facebook.com

    • В Киеве 8 Марта отметили женским маршем. Главными героинями акции стали девушки с пониженной социальной ответственностью.

    Труженицы секс-индустрии прошли в одной колонне с представительницами ЛГБТ-движения. Жрицы любви потребовали легализовать проституцию.

    Участниц марша атаковали студенты, вооруженные зеленкой и кефиром. Полиция задержала четырех человек.

    Пётр Порошенко поздравил с праздником только женщин-военнослужащих. Всех остальных он проигнорировал, сообщает сайт Вести.Ru.

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