Участниц марша феминисток в Киеве облили кефиром и зеленкой

В Киеве 8 Марта отметили женским маршем. Главными героинями акции стали девушки с пониженной социальной ответственностью.
Труженицы секс-индустрии прошли в одной колонне с представительницами ЛГБТ-движения. Жрицы любви потребовали легализовать проституцию.
Участниц марша атаковали студенты, вооруженные зеленкой и кефиром. Полиция задержала четырех человек.
Пётр Порошенко поздравил с праздником только женщин-военнослужащих. Всех остальных он проигнорировал, сообщает сайт Вести.Ru.
Участниц марша атаковали студенты, вооруженные зеленкой и кефиром. Полиция задержала четырех человек.
Пётр Порошенко поздравил с праздником только женщин-военнослужащих. Всех остальных он проигнорировал, сообщает сайт Вести.Ru.
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