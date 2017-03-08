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  • 08.03, 23:16

Пентагон обвинил РФ в нарушении «духа и буквы» договора о РСМД

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Пентагон обвинил РФ в нарушении «духа и буквы» договора о РСМД

Пентагон обвинил РФ в нарушении «духа и буквы» договора о РСМД

Пентагон обвинил Россию в развертывании баллистических ракет наземного базирования, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и представляющих опасность для НАТО.

Об этом замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил в среду на слушаниях в Конгрессе. По его словам, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает «дух и букву» договора о РСМД, передает «Интерфакс».

Пол Селва, ВС США: «Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО».

По его словам, Вашингтону надо «искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД», передает РИА Новости.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного в 1987 году.

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