В Германии поддерживают реализацию газопровода «Северный поток — 2», но только при надежности транзита через Украину и гарантированном обеспечении газом ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Зигмар Габриэль: «Российской стороне уже многие годы известно мое отношение к данному вопросу: нам нужен „Северный поток — 2“, но нам нужна и надежность украинских трубопроводов, и надежность обеспечения энергоносителями таких стран, как Словакия, Чехия или Польша».
Министр добавил, что российские партнеры, по его ощущениям, к этому готовы, сообщает «Интерфакс».
В прошлом году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что до 2020 года компания проведет оптимизацию и резко сократит транзитные мощности на Украине. По его словам, Россия будет ориентироваться на транзит по «Северному потоку — 2». Глава «Газпрома» пояснил, что этот маршрут является самым коротким путем доставки газа с Ямала в северо-западные регионы Европы. Украинский маршрут, по его словам, более чем на две тысячи километров длиннее.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй газопровод планируется к концу 2019 года.
Министр добавил, что российские партнеры, по его ощущениям, к этому готовы, сообщает «Интерфакс».
В прошлом году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что до 2020 года компания проведет оптимизацию и резко сократит транзитные мощности на Украине. По его словам, Россия будет ориентироваться на транзит по «Северному потоку — 2». Глава «Газпрома» пояснил, что этот маршрут является самым коротким путем доставки газа с Ямала в северо-западные регионы Европы. Украинский маршрут, по его словам, более чем на две тысячи километров длиннее.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй газопровод планируется к концу 2019 года.
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