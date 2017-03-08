Еврокомиссар заявил, что победа Ле Пен на выборах приведет к концу Европы

Пьер Московиси заявил, что победа лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на выборах во Франции «будет означать конец Европе».
Такое мнение еврокомиссар высказал в интервью газете Zeit. Московиси напомнил, что Ле Пен объявила о намерении выйти из Европейского союза.
Пьер Московиси: «Я не могу себе представить ЕС или евро без Франции».
При этом он отметил, что Еврокомиссия не пытается прорабатывать стратегию на случай победы лидера «Национального фронта» на выборах, первый тур которых назначен на 23 апреля.
Пьер Московиси: «Мой политический опыт подсказывает, что не нужно работать над планом „Б“. Если вы это делаете, то как правило это означает, что вы не верите в план „А“».
План «А», как он пояснил, состоит в том, что Марин Ле Пен не удастся выиграть на выборах президента.
Также еврокомиссар высказал мнение, что Евросоюзу необходимо соблюдать единую позицию в отношениях с Вашингтоном после вступления в должность президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что у США совершенно другие интересы, нежели у Европы, и поэтому Соединенные Штаты стремятся разделить ЕС.
Пьер Московиси: «Я не могу себе представить ЕС или евро без Франции».
При этом он отметил, что Еврокомиссия не пытается прорабатывать стратегию на случай победы лидера «Национального фронта» на выборах, первый тур которых назначен на 23 апреля.
Пьер Московиси: «Мой политический опыт подсказывает, что не нужно работать над планом „Б“. Если вы это делаете, то как правило это означает, что вы не верите в план „А“».
План «А», как он пояснил, состоит в том, что Марин Ле Пен не удастся выиграть на выборах президента.
Также еврокомиссар высказал мнение, что Евросоюзу необходимо соблюдать единую позицию в отношениях с Вашингтоном после вступления в должность президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что у США совершенно другие интересы, нежели у Европы, и поэтому Соединенные Штаты стремятся разделить ЕС.
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