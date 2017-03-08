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  • 08.03, 21:45

Гаишник со сломанной челюстью прострелил коллегам пах и колено

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Гаишник со сломанной челюстью прострелил коллегам пах и колено

Гаишник со сломанной челюстью прострелил коллегам пах и колено

Трое полицейских госпитализированы с огнестрельными ранениями после драки в одном из дагестанских кафе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 марта в кафе дагестанского города Кизилюрт. Сотрудник ГИБДД по Новолакскому району в ходе драки открыл огонь по коллегам из табельного оружия. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении стрелявшего полицейского.

Источник в правоохранительных структурах региона со своей стороны рассказал агентству, что полицейский открыл стрельбу после того, как ему сломали челюсть в драке.

По информации источника, одному из обидчиков сотрудник ГИБДД выстрелил в коленную чашечку, второму — в брюшную полость, а третьему — в пах.

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