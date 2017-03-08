Мужчина погиб, выпав из окна элитного ЖК в Москве

Неизвестный разбился насмерть, упав из окна здания элитного жилого комплекса «Алые паруса» на
северо-западе Москвы.
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Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, «неизвестный упал и разбился с верхнего этажа дома №79 на Авиационной улице».
Из сообщения правоохранителей: «Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также из окна квартиры какого этажа или крыши мужчина упал».
В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт обнаружения тела подтвердили, не уточнив других подробностей. Там отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.
Из сообщения правоохранителей: «Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также из окна квартиры какого этажа или крыши мужчина упал».
В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт обнаружения тела подтвердили, не уточнив других подробностей. Там отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.
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