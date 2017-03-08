Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы

Мировые знаменитости 8 Марта не остались в стороне от поздравлений. Среди них оказались и известные бойцы, получившие российское гражданство.

Так, боец смешанного стиля Джефф Монсон по прозвищу Снеговик прогулялся по Москве, даря женщинам букеты цветов. Боксер Рой Джонс-младший, который теперь тоже является россиянином, присоединился к поздравлениям с 8 Марта.



Рой Джонс-младший: «Поздравляем великих женщин по всему миру. Сделайте окружающих счастливее».



Еще несколько звезд спорта напомнили о любви к своим дочерям. Среди них — бывший рестлер Халк Хоган и бывший баскетболист Деннис Родман.