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  • 08.03, 21:45
Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы. 8 Марта, Москва, подарки, спорт, торжества и праздники, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы

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Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы

Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы

Боец Джефф Монсон подарил цветы женщинам на улицах Москвы

    Мировые знаменитости 8 Марта не остались в стороне от поздравлений. Среди них оказались и известные бойцы, получившие российское гражданство.

    Так, боец смешанного стиля Джефф Монсон по прозвищу Снеговик прогулялся по Москве, даря женщинам букеты цветов. Боксер Рой Джонс-младший, который теперь тоже является россиянином, присоединился к поздравлениям с 8 Марта.

    Рой Джонс-младший: «Поздравляем великих женщин по всему миру. Сделайте окружающих счастливее».

    Еще несколько звезд спорта напомнили о любви к своим дочерям. Среди них — бывший рестлер Халк Хоган и бывший баскетболист Деннис Родман.

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