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  • 08.03, 21:45

Почти два десятка детей погибли при пожаре в приюте Гватемалы

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Почти два десятка детей погибли при пожаре в приюте Гватемалы

Почти два десятка детей погибли при пожаре в приюте Гватемалы

Почти два десятка детей погибли при пожаре в приюте Гватемалы
  • Фото: @GeldiMunoz_PL /twitter.com

    • По меньшей мере 19 детей стали сегодня жертвами пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале.

    Еще около 25 детей получили ожоги разной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Приют находится в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы карибской республики, города Гватемала. Пожарные опасаются, что число погибших может возрасти, так как в здании, рассчитанном на 400 человек, проживали более 540 воспитанников.

    Как сообщает РИА Новости, причины возгорания пока не установлены. Пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают спасатели и полиция.

    Местные СМИ сообщают, что накануне пожара из приюта сбежали порядка 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого качества питания. В знак протеста малолетние постояльцы поджигали свои матрасы, что и могло спровоцировать пожар.

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