Почти два десятка детей погибли при пожаре в приюте Гватемалы

По меньшей мере 19 детей стали сегодня жертвами пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале.
Еще около 25 детей получили ожоги разной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Приют находится в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы карибской республики, города Гватемала. Пожарные опасаются, что число погибших может возрасти, так как в здании, рассчитанном на 400 человек, проживали более 540 воспитанников.
Как сообщает РИА Новости, причины возгорания пока не установлены. Пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают спасатели и полиция.
Местные СМИ сообщают, что накануне пожара из приюта сбежали порядка 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого качества питания. В знак протеста малолетние постояльцы поджигали свои матрасы, что и могло спровоцировать пожар.
Приют находится в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы карибской республики, города Гватемала. Пожарные опасаются, что число погибших может возрасти, так как в здании, рассчитанном на 400 человек, проживали более 540 воспитанников.
Как сообщает РИА Новости, причины возгорания пока не установлены. Пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают спасатели и полиция.
Местные СМИ сообщают, что накануне пожара из приюта сбежали порядка 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого качества питания. В знак протеста малолетние постояльцы поджигали свои матрасы, что и могло спровоцировать пожар.
Комментарии