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  • 08.03, 21:45
Продавцы не стали значительно повышать цены на цветы 8 Марта. 8 Марта, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Продавцы не стали значительно повышать цены на цветы 8 Марта

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Продавцы не стали значительно повышать цены на цветы 8 Марта

Продавцы не стали значительно повышать цены на цветы 8 Марта

    8 Марта — выходной день, но мужчина все-таки пришлось потрудиться над покупкой цветов.

    Можно сказать, что к середине дня поток людей с букетами спал, хотя, конечно, он не прекращается. Но все-таки это несравнимо с тем, что происходило в семь утра при открытии цветочных рынков в Москве.

    Утром на дорогах возле точек продажи цветов возникали пробки, а толпы людей штурмовали цветочный рынок. На входе образовалась толпа. Не потому, что людей проверяли на предмет безопасности. Просто внутри все было заполнено. Тем временем огромные тележки с цветами подъезжали, подвозя новый товар, и люди выходили с охапками цветов.

    Сегодня необыкновенный день для всех, кто связан с торговлей. Таких дней в году всего несколько: 1-е сентября, Новый год и 8 марта. Трудно было ожидать, что сегодня цены на цветы останутся такими же, как и всегда. Тем не менее продавцы клянутся, что цены, если и выросли, то совсем немного.

    Интересно, когда сегодня будет подарен последний букет. Ведь праздничные гулянья в Москве гулянья запланированы до позднего вечера, передает корреспондент НТВ Сергей Морозов.

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