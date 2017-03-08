Продавцы не стали значительно повышать цены на цветы 8 Марта

8 Марта — выходной день, но мужчина
все-таки пришлось потрудиться над покупкой цветов.
Можно сказать, что к середине дня поток людей с букетами спал, хотя, конечно, он не прекращается. Но все-таки это несравнимо с тем, что происходило в семь утра при открытии цветочных рынков в Москве.
Утром на дорогах возле точек продажи цветов возникали пробки, а толпы людей штурмовали цветочный рынок. На входе образовалась толпа. Не потому, что людей проверяли на предмет безопасности. Просто внутри все было заполнено. Тем временем огромные тележки с цветами подъезжали, подвозя новый товар, и люди выходили с охапками цветов.
Сегодня необыкновенный день для всех, кто связан с торговлей. Таких дней в году всего несколько: 1-е сентября, Новый год и 8 марта. Трудно было ожидать, что сегодня цены на цветы останутся такими же, как и всегда. Тем не менее продавцы клянутся, что цены, если и выросли, то совсем немного.
Интересно, когда сегодня будет подарен последний букет. Ведь праздничные гулянья в Москве гулянья запланированы до позднего вечера, передает корреспондент НТВ Сергей Морозов.
Утром на дорогах возле точек продажи цветов возникали пробки, а толпы людей штурмовали цветочный рынок. На входе образовалась толпа. Не потому, что людей проверяли на предмет безопасности. Просто внутри все было заполнено. Тем временем огромные тележки с цветами подъезжали, подвозя новый товар, и люди выходили с охапками цветов.
Сегодня необыкновенный день для всех, кто связан с торговлей. Таких дней в году всего несколько: 1-е сентября, Новый год и 8 марта. Трудно было ожидать, что сегодня цены на цветы останутся такими же, как и всегда. Тем не менее продавцы клянутся, что цены, если и выросли, то совсем немного.
Интересно, когда сегодня будет подарен последний букет. Ведь праздничные гулянья в Москве гулянья запланированы до позднего вечера, передает корреспондент НТВ Сергей Морозов.
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