«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина

Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил врачей и первых пациенток перинатального центра в Брянске. Поздравления были связаны не только с 8 Марта, но и с открытием учреждения.
В ходе беседы с президентом одна из женщин-медиков заявила: «Мы ведь сегодня проснулись под ваши слова. Это очень приятно — услышать поздравления в наш адрес».
Путин в ответ на это с улыбкой уточнил: «В каком смысле?». Сотрудница центра пояснила, что речь идет о поздравлении женщин с 8 Марта, которое транслировалось по телевидению.
В ходе встречи Путин пообещал, что в 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней по региону.
Официально центр заработал лишь два дня назад. Он представляет собой современный медицинский комплекс, рассчитанный на 130 мест. В учреждении будут оказывать помощь женщинам, чья беременность протекает с осложнениями, и выхаживать новорожденных весом всего от 500 граммов.
Владимир Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.
Путин в ответ на это с улыбкой уточнил: «В каком смысле?». Сотрудница центра пояснила, что речь идет о поздравлении женщин с 8 Марта, которое транслировалось по телевидению.
В ходе встречи Путин пообещал, что в 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней по региону.
Официально центр заработал лишь два дня назад. Он представляет собой современный медицинский комплекс, рассчитанный на 130 мест. В учреждении будут оказывать помощь женщинам, чья беременность протекает с осложнениями, и выхаживать новорожденных весом всего от 500 граммов.
Владимир Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.
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