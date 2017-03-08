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  • 08.03, 21:45
«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина. 8 Марта, Брянск, больницы, медицина, Путин, торжества и праздники, беременность и роды, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина

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«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина

«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина

«Проснулись под ваши слова»: брянские медики поблагодарили Путина

    Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил врачей и первых пациенток перинатального центра в Брянске. Поздравления были связаны не только с 8 Марта, но и с открытием учреждения.

    В ходе беседы с президентом одна из женщин-медиков заявила: «Мы ведь сегодня проснулись под ваши слова. Это очень приятно — услышать поздравления в наш адрес».

    Путин в ответ на это с улыбкой уточнил: «В каком смысле?». Сотрудница центра пояснила, что речь идет о поздравлении женщин с 8 Марта, которое транслировалось по телевидению.

    В ходе встречи Путин пообещал, что в 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней по региону.

    Официально центр заработал лишь два дня назад. Он представляет собой современный медицинский комплекс, рассчитанный на 130 мест. В учреждении будут оказывать помощь женщинам, чья беременность протекает с осложнениями, и выхаживать новорожденных весом всего от 500 граммов.

    Владимир Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.

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