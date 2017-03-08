Губернаторы российских регионов поздравили женщин с 8 Марта стихами и видеоклипами

Неформальный подход к поздравлению женщин с 8 Марта продемонстрировали первые лица нескольких российских регионов.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров декламировал строки местных поэтов, а губернаторы Еврейской автономной и Нижегородской областей снялись в видеоклипах.
Аромат праздника витал в воздухе и в самом прямом смысле. Пассажиркам «Аэрофлота» стюарды вручали первые весенние цветы, а пилоты читали стихи.
В Москве 8 Марта начали отмечать еще в полночь. С боем курантов на Кремлёвской стене, рядом со Спасской башней появилась гигантская открытка — букет цветов, вписанный в границы России, и подпись — «Вам, любимые!». В соцсетях это сейчас популярный хештег.
Другую оригинальную открытку подарили мужчины из Нижнего Новгорода. Там 600 человек выстроились у Чкаловской лестницы, образовав надпись «С 8 Марта». Видно ее было только сверху. Поэтому в воздух специально подняли беспилотник.
А на Корабельной набережной Владивостока волонтеры дарили тюльпаны и предлагали селфи на фоне праздничного баннера. Инициатива имела успех у женщин всех возрастов.
Аромат праздника витал в воздухе и в самом прямом смысле. Пассажиркам «Аэрофлота» стюарды вручали первые весенние цветы, а пилоты читали стихи.
В Москве 8 Марта начали отмечать еще в полночь. С боем курантов на Кремлёвской стене, рядом со Спасской башней появилась гигантская открытка — букет цветов, вписанный в границы России, и подпись — «Вам, любимые!». В соцсетях это сейчас популярный хештег.
Другую оригинальную открытку подарили мужчины из Нижнего Новгорода. Там 600 человек выстроились у Чкаловской лестницы, образовав надпись «С 8 Марта». Видно ее было только сверху. Поэтому в воздух специально подняли беспилотник.
А на Корабельной набережной Владивостока волонтеры дарили тюльпаны и предлагали селфи на фоне праздничного баннера. Инициатива имела успех у женщин всех возрастов.
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