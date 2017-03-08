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  • 08.03, 20:14

Полиция задержала мужчину, захватившего заложника на юге Москвы

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Полиция задержала мужчину, захватившего заложника на юге Москвы

Полиция задержала мужчину, захватившего заложника на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который удерживал заложника и угрожал устроить взрыв.

В ходе операции никто не пострадал. Об этом сообщил источник в столичной полиции, передает ТАСС. По-видимому, нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: «Сотрудники полиции задержали мужчину, который в доме на улице Мусы Джалиля захватил заложника и вел себя неадекватно. Пострадавших в ходе инцидента нет».

Между тем в пресс-службы столичной полиции пояснили, что захват заложника, о котором сообщали жильцы дома, оказался пьяным конфликтом. Мужчина, которого нападавший удерживал под угрозой ножа, также был задержан, передает РИА Новости.

Пресс-служба полиции Москвы: «Принятыми мерами оба участника конфликта были задержаны и доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

Дежурный офицер полиции заверил, что никакой опасности для жильцов дома дебоширы больше не представляют.

Напомним, очевидцы сообщали, что нападавший, забаррикадировавшийся в квартире, угрожал взорвать дом. Но прибывшие на место стражи порядка установили, что у него нет взрывных устройств. В ходе попыток переговоров мужчина вел себя неадекватно. Он выкрикивал бессвязные фразы в окно.

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