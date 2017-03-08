Полиция задержала мужчину, захватившего заложника на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который удерживал заложника и угрожал устроить взрыв.
В ходе операции никто не пострадал. Об этом сообщил источник в столичной полиции, передает ТАСС. По-видимому, нападавший находится в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: «Сотрудники полиции задержали мужчину, который в доме на улице Мусы Джалиля захватил заложника и вел себя неадекватно. Пострадавших в ходе инцидента нет».
Между тем в пресс-службы столичной полиции пояснили, что захват заложника, о котором сообщали жильцы дома, оказался пьяным конфликтом. Мужчина, которого нападавший удерживал под угрозой ножа, также был задержан, передает РИА Новости.
Пресс-служба полиции Москвы: «Принятыми мерами оба участника конфликта были задержаны и доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».
Дежурный офицер полиции заверил, что никакой опасности для жильцов дома дебоширы больше не представляют.
Напомним, очевидцы сообщали, что нападавший, забаррикадировавшийся в квартире, угрожал взорвать дом. Но прибывшие на место стражи порядка установили, что у него нет взрывных устройств. В ходе попыток переговоров мужчина вел себя неадекватно. Он выкрикивал бессвязные фразы в окно.
Источник: «Сотрудники полиции задержали мужчину, который в доме на улице Мусы Джалиля захватил заложника и вел себя неадекватно. Пострадавших в ходе инцидента нет».
Между тем в пресс-службы столичной полиции пояснили, что захват заложника, о котором сообщали жильцы дома, оказался пьяным конфликтом. Мужчина, которого нападавший удерживал под угрозой ножа, также был задержан, передает РИА Новости.
Пресс-служба полиции Москвы: «Принятыми мерами оба участника конфликта были задержаны и доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».
Дежурный офицер полиции заверил, что никакой опасности для жильцов дома дебоширы больше не представляют.
Напомним, очевидцы сообщали, что нападавший, забаррикадировавшийся в квартире, угрожал взорвать дом. Но прибывшие на место стражи порядка установили, что у него нет взрывных устройств. В ходе попыток переговоров мужчина вел себя неадекватно. Он выкрикивал бессвязные фразы в окно.
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