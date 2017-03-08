#ТЫСУПЕР!
Афоня
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 18:43

Боевики ИГ обстреляли ракетами сирийский Дейр-эз-Зор: пострадали 25 человек

1 комментарий
Боевики ИГ обстреляли ракетами сирийский <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>: пострадали 25 человек

Боевики ИГ обстреляли ракетами сирийский Дейр-эз-Зор: пострадали 25 человек

Боевики ИГ обстреляли ракетами сирийский <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>: пострадали 25 человек
  • Фото: @oryxspioenkop /twitter.com

    • По меньшей мере 25 человек получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) сирийского города Дейр-эз-Зор.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на информагентсво САНА, большинство пострадавших — дети.

    Отмечается, что выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура. Иные подробности случившегося, а также данные о возможных погибших пока не приводятся.

    Подконтрольная сирийскому правительству часть Дейр-эз-Зора, в которой, по данным ООН, проживают более 90 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики ИГ начали массированное наступление и к 17 января смогли разделить этот район надвое.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru