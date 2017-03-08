Боевики ИГ обстреляли ракетами сирийский Дейр-эз-Зор: пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) сирийского города
Дейр-эз-Зор.
Как передает РИА Новости со ссылкой на информагентсво САНА, большинство пострадавших — дети.
Отмечается, что выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура. Иные подробности случившегося, а также данные о возможных погибших пока не приводятся.
Подконтрольная сирийскому правительству часть Дейр-эз-Зора, в которой, по данным ООН, проживают более 90 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики ИГ начали массированное наступление и к 17 января смогли разделить этот район надвое.
Отмечается, что выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура. Иные подробности случившегося, а также данные о возможных погибших пока не приводятся.
Подконтрольная сирийскому правительству часть Дейр-эз-Зора, в которой, по данным ООН, проживают более 90 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики ИГ начали массированное наступление и к 17 января смогли разделить этот район надвое.
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