Цукерберг закончит обучение в Гарварде спустя 15 лет после поступления

Создатель самой знаменитой социальной сети в мире решил завершить свою учебу в Гарварде, которую он бросил в 2005 году.
По-видимому, в ближайшее время список успешных бизнесменов с неоконченным высшим образованием лишится Марка Цукерберга, создателя Facebook. На сайте Гарварда появилось сообщение о том, что генеральный директор самой популярной социальной сети был вновь зачислен в студенты университета.
В заявлении президента Гарварда Дрю Фауста отмечается, что деятельность Марка Цукербрега коренным образом изменила характер социальной активности в мире. Он добавил, что немногие разработки в современном мире могут соперничать с Facebook.
Выпускной Марка Цукерберга назначен на 25 мая, где он сам выступит с праздничной речью. Таким образом, основатель Facebook станет одним из самых успешных выпускников элитного университета.
Марк Цукерберг поступил в Гарвард в 2002 году, где обучался на факультете психологии. Параллельно он посещал курсы IT-технологий. Учебу он бросил на втором курсе. В 2005-м Цукерберг переехал ради того, чтобы полностью сосредоточиться на работе над Facebook.
В Сети также появилось шуточное видео, на котором Марк Цукерберг и Билл Гейтс обсуждают учебу в Гарварде и получение степени. Основатель Microsoft был отчислен из этого престижного вуза в 1975 году, после чего также посвятил себя работе над запланированными проектами. С 2007 года Гейтс считается выпускником университета. Решение вручить ему диплом приняла администрация Гарварда.
В ролике Цукерберг расспрашивает Гейтса о получении степени и уточняет, придется ли ему на самом деле учиться для этого. Основатель Microsoft успокаивает его, поясняя, что ничего делать не нужно.
В заявлении президента Гарварда Дрю Фауста отмечается, что деятельность Марка Цукербрега коренным образом изменила характер социальной активности в мире. Он добавил, что немногие разработки в современном мире могут соперничать с Facebook.
Выпускной Марка Цукерберга назначен на 25 мая, где он сам выступит с праздничной речью. Таким образом, основатель Facebook станет одним из самых успешных выпускников элитного университета.
Марк Цукерберг поступил в Гарвард в 2002 году, где обучался на факультете психологии. Параллельно он посещал курсы IT-технологий. Учебу он бросил на втором курсе. В 2005-м Цукерберг переехал ради того, чтобы полностью сосредоточиться на работе над Facebook.
В Сети также появилось шуточное видео, на котором Марк Цукерберг и Билл Гейтс обсуждают учебу в Гарварде и получение степени. Основатель Microsoft был отчислен из этого престижного вуза в 1975 году, после чего также посвятил себя работе над запланированными проектами. С 2007 года Гейтс считается выпускником университета. Решение вручить ему диплом приняла администрация Гарварда.
В ролике Цукерберг расспрашивает Гейтса о получении степени и уточняет, придется ли ему на самом деле учиться для этого. Основатель Microsoft успокаивает его, поясняя, что ничего делать не нужно.
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