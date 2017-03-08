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  • 08.03, 18:43

Пять человек пострадали в ДТП в Москве

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Пять человек пострадали в ДТП в Москве

Пять человек пострадали в ДТП в Москве

Пять человек пострадали в ДТП в Москве
  • Фото: mskdtp /vk.com

    • Автомобильная авария с пятью пострадавшими произошла на востоке Москвы, одного человека вертолетом эвакуировали в НИИ имени Склифосовского.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на Московский авиационный центр (МАЦ), авария произошла сегодня днем в районе Бойцовой улицы. В результате ДТП пострадали пять человек, к месту происшествия вылетел экипаж санитарного вертолета МАЦ.

    Из сообщения МАЦ: «Одного пострадавшего в ДТП санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует в НИИ имени Склифосовского».

    Позднее в авиацентре уточнили, что четверо пострадавших от госпитализации отказались, так как пострадали незначительно. Эвакуированный вертолетом мужчина находится в тяжелом состоянии.

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