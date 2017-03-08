Пять человек пострадали в ДТП в Москве

Автомобильная авария с пятью пострадавшими произошла на востоке Москвы, одного человека вертолетом эвакуировали в НИИ имени Склифосовского.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Московский авиационный центр (МАЦ), авария произошла сегодня днем в районе Бойцовой улицы. В результате ДТП пострадали пять человек, к месту происшествия вылетел экипаж санитарного вертолета МАЦ.
Из сообщения МАЦ: «Одного пострадавшего в ДТП санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует в НИИ имени Склифосовского».
Позднее в авиацентре уточнили, что четверо пострадавших от госпитализации отказались, так как пострадали незначительно. Эвакуированный вертолетом мужчина находится в тяжелом состоянии.
Из сообщения МАЦ: «Одного пострадавшего в ДТП санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует в НИИ имени Склифосовского».
Позднее в авиацентре уточнили, что четверо пострадавших от госпитализации отказались, так как пострадали незначительно. Эвакуированный вертолетом мужчина находится в тяжелом состоянии.
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