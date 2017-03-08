Число жертв нападения боевиков на госпиталь в Кабуле превысило 30

В столице Афганистана завершилась операция в госпитале, расположенном в элитном районе города. Силовики ликвидировали всех участников нападения.
Атака произошла рано утром. По информации местных СМИ, боевиков было пятеро, и они были одеты в медицинские халаты. Один из бандитов привел в действие пояс смертника у входа в здание больницы, остальные ворвались внутрь и открыли беспорядочный огонь по медперсоналу и пациентам клиники.
Позже еще один взрыв прогремел на стоянке у госпиталя. Предположительно, бомба сработала в припаркованном автомобиле. По последним данным, жертвами нападения стали более 30 человек, более шестидесяти человек получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — ред.).
Позже еще один взрыв прогремел на стоянке у госпиталя. Предположительно, бомба сработала в припаркованном автомобиле. По последним данным, жертвами нападения стали более 30 человек, более шестидесяти человек получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — ред.).
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