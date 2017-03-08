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  • 08.03, 17:12
Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках. 8 Марта, Москва, парки и скверы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках

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Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках

Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках

Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках

    В миллионах российских квартир расцвели пышным цветом букеты, подаренные мужчинами. Но до сих пор цветочные рынки штурмуют в поисках самых красивых роз, тюльпанов и веток мимозы. Приготовили приятные подарки для москвичек и столичные власти.

    Кажется, 8 Марта постепенно выдвигается в ряд главных праздников страны наряду с Новым годом. Создается впечатление, что такого масштаба этот праздник раньше не имел. Сегодня на одном из столичных рынков давка была такая, что пришлось ограничивать вход.

    По случаю 8 Марта в парках Москвы предусмотрены романтические увеселения. Например, в Олимпийской деревне, а также в парке Фили пройдут забеги с цветами. Человек приходит на старт, ему вручают букет тюльпанов, и он дальше должен пробежать какое-то расстояние, найти какую-нибудь девушку и вручить ей этот букет.

    В парке Горького вечером пройдет вечеринка с любимыми женскими песнями. А в течение всего дня будут проводиться экскурсии о прошлом Нескучного сада.

    Также в парках Москвы пройдут песенные состязанию. Например, в Сокольниках, используя специальные приложения, можно будет спеть со всем миром. Проще говоря, спеть дуэтом со случайным пользователем Интернета. В парке имени Артёма Боровика пройдет конкурс «Дуэт с мамой». Для участия в нем достаточно привести свою маму.

    Подробности — в видеоматериале.

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