Москвичи 8 Марта устраивают забеги с цветами и песенные конкурсы в парках

В миллионах российских квартир расцвели пышным цветом букеты, подаренные мужчинами. Но до сих пор цветочные рынки штурмуют в поисках самых красивых роз, тюльпанов и веток мимозы. Приготовили приятные подарки для москвичек и столичные власти.

Кажется, 8 Марта постепенно выдвигается в ряд главных праздников страны наряду с Новым годом. Создается впечатление, что такого масштаба этот праздник раньше не имел. Сегодня на одном из столичных рынков давка была такая, что пришлось ограничивать вход.



По случаю 8 Марта в парках Москвы предусмотрены романтические увеселения. Например, в Олимпийской деревне, а также в парке Фили пройдут забеги с цветами. Человек приходит на старт, ему вручают букет тюльпанов, и он дальше должен пробежать какое-то расстояние, найти какую-нибудь девушку и вручить ей этот букет.



В парке Горького вечером пройдет вечеринка с любимыми женскими песнями. А в течение всего дня будут проводиться экскурсии о прошлом Нескучного сада.



Также в парках Москвы пройдут песенные состязанию. Например, в Сокольниках, используя специальные приложения, можно будет спеть со всем миром. Проще говоря, спеть дуэтом со случайным пользователем Интернета. В парке имени Артёма Боровика пройдет конкурс «Дуэт с мамой». Для участия в нем достаточно привести свою маму.



Подробности — в видеоматериале.