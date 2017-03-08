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  • 08.03, 17:12
Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, артисты, шоу-бизнес, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез

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Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез

Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез

Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез

    Неожиданный сюрприз подготовили организаторы международного вокального проекта НТВ «Ты супер!». В гости к юным участницам пришли Филипп Киркоров, Лолита, Виктория Дайнеко. Артисты, которых, казалось бы, ничем уже не удивишь, признались: выступление одной из участниц растрогало их до слез.

    Еще вчера участница «Ты супер!» Кристина Ашмарина с легкой завистью смотрела на плакаты любимых артистов, а сегодня они в одной гримерке, болтают, как добрые друзья.

    Виктория Дайнеко: «Нужно всегда делать лучше, чем делал вчера. Стараться для себя, если будешь смотреть на других, сильно распыляешься».

    Устоять перед самобытным талантом юной певицы не смог и Марк Тишман.

    Марк Тишман: «Это Кристина, которая меня потрясла. И я в данном случае — один из огромного количества людей не только из России. Когда ты пела, у членов жюри просто челюсть отвисла, а мы — по ту сторону экрана. У меня были слезы на глазах и счастье от того, что я это слышу».

    Кристина нервно мерила шагами холл, поправляла прическу, через мониторы оценивала масштаб сцены. А другая участница проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба скромно отсиживалась в стороне. На шее — шарф, в глазах — отчаяние. Хотя еще утром она была уверена, что тоже выйдет на сцену.

    Валерия Адлейба: «Так получилось, что у меня заболело горлышко. Я должна была петь, но из-за горлышка не получается».

    Но уже через несколько минут от грусти не осталось и следа. Давние друзья поспешили дать дельные советы.

    Филипп Киркоров: «Я был гостем у вас недавно. Получать удовольствие от выхода на сцену — это самое главное, не думать о волнении, а получать удовольствие. Получишь удовольствие, зритель моментально примет. Сегодня не получится, завтра получится».

    Кристина Ашмарина решила не ограничиваться селфи со звездами и отважилась на показательное выступление перед самой незакомплексованной певицей нашей эстрады — Лолитой.

    Лолита Милявская: «Очень классно, очень круто, очень классно. Это, знаете, мировой тренд. Теперь осталось Кристине найти свою манеру в таком виде, чтобы, только начав выступление, все сказали: „О, это же наша Кристина“. Тут нужно пойти и всех сделать, понятно».

    И она сделает — раскованно и уверенно, как будто внимание известных актрис и певцов для нее уже давно норма, а сцена давно знакома. И только выйдя из зала, она, наконец, выдохнет.

    Кристина Ашмарина: «Все вообще очень круто. Зрители аплодировали, очень хорошо приняли. Меня переполняли эмоции. Все было вообще на высшем уровне».

    От зажатости не осталось и следа. Она снова превратилась в подростка — несдержанного и эмоционального, а главное — безумно счастливого от того, что не испугалась, не дрогнула, выступила вместе со звездами российской эстрады и стала одной из них.

    Теперь и зрители проекта могут проявить свои таланты. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.

    Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.

    Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.

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