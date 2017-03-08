Выступление участницы «Ты супер!» растрогало звезд российской эстрады до слез

Неожиданный сюрприз подготовили организаторы международного вокального проекта НТВ «Ты супер!». В гости к юным участницам пришли Филипп Киркоров, Лолита, Виктория Дайнеко. Артисты, которых, казалось бы, ничем уже не удивишь, признались: выступление одной из участниц растрогало их до слез.
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Еще вчера участница «Ты супер!» Кристина Ашмарина с легкой завистью смотрела на плакаты любимых артистов, а сегодня они в одной гримерке, болтают, как добрые друзья.
Виктория Дайнеко: «Нужно всегда делать лучше, чем делал вчера. Стараться для себя, если будешь смотреть на других, сильно распыляешься».
Устоять перед самобытным талантом юной певицы не смог и Марк Тишман.
Марк Тишман: «Это Кристина, которая меня потрясла. И я в данном случае — один из огромного количества людей не только из России. Когда ты пела, у членов жюри просто челюсть отвисла, а мы — по ту сторону экрана. У меня были слезы на глазах и счастье от того, что я это слышу».
Кристина нервно мерила шагами холл, поправляла прическу, через мониторы оценивала масштаб сцены. А другая участница проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба скромно отсиживалась в стороне. На шее — шарф, в глазах — отчаяние. Хотя еще утром она была уверена, что тоже выйдет на сцену.
Валерия Адлейба: «Так получилось, что у меня заболело горлышко. Я должна была петь, но из-за горлышка не получается».
Но уже через несколько минут от грусти не осталось и следа. Давние друзья поспешили дать дельные советы.
Филипп Киркоров: «Я был гостем у вас недавно. Получать удовольствие от выхода на сцену — это самое главное, не думать о волнении, а получать удовольствие. Получишь удовольствие, зритель моментально примет. Сегодня не получится, завтра получится».
Кристина Ашмарина решила не ограничиваться селфи со звездами и отважилась на показательное выступление перед самой незакомплексованной певицей нашей эстрады — Лолитой.
Лолита Милявская: «Очень классно, очень круто, очень классно. Это, знаете, мировой тренд. Теперь осталось Кристине найти свою манеру в таком виде, чтобы, только начав выступление, все сказали: „О, это же наша Кристина“. Тут нужно пойти и всех сделать, понятно».
И она сделает — раскованно и уверенно, как будто внимание известных актрис и певцов для нее уже давно норма, а сцена давно знакома. И только выйдя из зала, она, наконец, выдохнет.
Кристина Ашмарина: «Все вообще очень круто. Зрители аплодировали, очень хорошо приняли. Меня переполняли эмоции. Все было вообще на высшем уровне».
От зажатости не осталось и следа. Она снова превратилась в подростка — несдержанного и эмоционального, а главное — безумно счастливого от того, что не испугалась, не дрогнула, выступила вместе со звездами российской эстрады и стала одной из них.
Теперь и зрители проекта могут проявить свои таланты. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Виктория Дайнеко: «Нужно всегда делать лучше, чем делал вчера. Стараться для себя, если будешь смотреть на других, сильно распыляешься».
Устоять перед самобытным талантом юной певицы не смог и Марк Тишман.
Марк Тишман: «Это Кристина, которая меня потрясла. И я в данном случае — один из огромного количества людей не только из России. Когда ты пела, у членов жюри просто челюсть отвисла, а мы — по ту сторону экрана. У меня были слезы на глазах и счастье от того, что я это слышу».
Кристина нервно мерила шагами холл, поправляла прическу, через мониторы оценивала масштаб сцены. А другая участница проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба скромно отсиживалась в стороне. На шее — шарф, в глазах — отчаяние. Хотя еще утром она была уверена, что тоже выйдет на сцену.
Валерия Адлейба: «Так получилось, что у меня заболело горлышко. Я должна была петь, но из-за горлышка не получается».
Но уже через несколько минут от грусти не осталось и следа. Давние друзья поспешили дать дельные советы.
Филипп Киркоров: «Я был гостем у вас недавно. Получать удовольствие от выхода на сцену — это самое главное, не думать о волнении, а получать удовольствие. Получишь удовольствие, зритель моментально примет. Сегодня не получится, завтра получится».
Кристина Ашмарина решила не ограничиваться селфи со звездами и отважилась на показательное выступление перед самой незакомплексованной певицей нашей эстрады — Лолитой.
Лолита Милявская: «Очень классно, очень круто, очень классно. Это, знаете, мировой тренд. Теперь осталось Кристине найти свою манеру в таком виде, чтобы, только начав выступление, все сказали: „О, это же наша Кристина“. Тут нужно пойти и всех сделать, понятно».
И она сделает — раскованно и уверенно, как будто внимание известных актрис и певцов для нее уже давно норма, а сцена давно знакома. И только выйдя из зала, она, наконец, выдохнет.
Кристина Ашмарина: «Все вообще очень круто. Зрители аплодировали, очень хорошо приняли. Меня переполняли эмоции. Все было вообще на высшем уровне».
От зажатости не осталось и следа. Она снова превратилась в подростка — несдержанного и эмоционального, а главное — безумно счастливого от того, что не испугалась, не дрогнула, выступила вместе со звездами российской эстрады и стала одной из них.
Теперь и зрители проекта могут проявить свои таланты. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
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