ЛНР: боевики «Правого сектора» убили двух украинских военных

В ходе перестрелки в Донбассе погибли двое военнослужащих из «Грузинского батальона», входящего в состав Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что военные погибли в результате перестрелки наемников из «Грузинского батальона» с националистами «Правого сектора» (организация запрещена в России), передает РИА Новости.
Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что инцидент произошел 7 марта «при переделе сфер влияния контрабанды» в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе.
Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что инцидент произошел 7 марта «при переделе сфер влияния контрабанды» в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе.
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