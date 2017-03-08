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  • 08.03, 17:12

ЛНР: боевики «Правого сектора» убили двух украинских военных

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ЛНР: боевики «Правого сектора» убили двух украинских военных

ЛНР: боевики «Правого сектора» убили двух украинских военных

В ходе перестрелки в Донбассе погибли двое военнослужащих из «Грузинского батальона», входящего в состав Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что военные погибли в результате перестрелки наемников из «Грузинского батальона» с националистами «Правого сектора» (организация запрещена в России), передает РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что инцидент произошел 7 марта «при переделе сфер влияния контрабанды» в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе.

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