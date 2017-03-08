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  • 08.03, 15:41

Нижегородцы выстроились в живую открытку к 8 Марта: фото

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Нижегородцы выстроились в живую открытку к 8 Марта: фото

Нижегородцы выстроились в живую открытку к 8 Марта: фото

Нижегородцы выстроились в живую открытку к 8 Марта: фото
  • Фото: Флешмоб "Мужская открытка" /vk.com

    • В акции приняли участи порядка 600 нижегородцев. Они нашли оригинальный способ поздравить дам с Международным женским днем.

    В Нижнем Новгороде сотни мужчин выстроились таким образом, чтобы образовать предлог «с» и слово «марта» по бокам от Чкаловской лестницы, которая имеет форму восьмерки.

    Организатором этой акции стала региональная лига КВН «Нижний Новгород», передает «Интерфакс». Свою живую открытку они запечатлели с воздуха с помощью квадрокоптера. В руках участники держали открытки формата А3 — белые с одной стороны и розовые с другой. В процессе съемки мужчины их переворачивали, чтобы сделать свое поздравление более ярким.
    Нижегородцы выстроились в живую открытку к 8 Марта: фото. 8 Марта, Нижний Новгород, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Флешмоб "Мужская открытка" /vk.com

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