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  • 08.03, 15:41

Захватившие госпиталь в Кабуле террористы ликвидированы

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  • Фото Reuters © 2017, Mohammad Ismail
Захватившие госпиталь в Кабуле террористы ликвидированы

Захватившие госпиталь в Кабуле террористы ликвидированы

Захватившие госпиталь в Кабуле террористы ликвидированы
  • Фото Reuters © 2017, Mohammad Ismail

    • Перестрелка сотрудников сил безопасности Афганистана с боевиками, захватившими заложников в медучреждении, длилась шесть часов.

    Все террористы ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) были ликвидированы в ходе столкновения. Об этом сообщили в полиции Афганистана, передает AFP.

    Представитель МВД: «Операция завершилась. Все нападавшие уничтожены. Мы все еще оцениваем ущерб».

    Информация о числе жертв при атаке террористов поступает разная. По данным телеканала Aljazeera, в результате нападения боевиков на госпиталь погибли не менее 15 человек, более 60 были ранены. Между тем Pajhwok Afghan News сообщает только о четырех убитых мирных гражданах.

    Госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана находится неподалеку от посольства США. Сегодня возле его здания прогремел взрыв, затем послышалась стрельба.

    Один из боевиков подорвался возле ворот медучреждения, остальные четверо проникли внутрь. Силам безопасности вначале удалось ликвидировать двоих террористов, оставшиеся двое еще продолжительное время оказывали сопротивление. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГИЛ.

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