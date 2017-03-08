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  • 08.03, 15:41

Воры в ночь на 8 Марта похитили все розы из цветочного магазина в Риге

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Воры в ночь на 8 Марта похитили все розы из цветочного магазина в Риге

Воры в ночь на 8 Марта похитили все розы из цветочного магазина в Риге

Все до единой розы были похищены в ночь накануне 8 Марта из цветочного магазина в Риге.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Государственную полицию Латвии, «ночью в магазине в рижском районе Улбрака побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к 8 Марта».

На другие цветы воры не обратили внимание. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет порядка 1,6 тысячи евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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