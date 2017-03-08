Воры в ночь на 8 Марта похитили все розы из цветочного магазина в Риге

Все до единой розы были похищены в ночь накануне 8 Марта из цветочного магазина в Риге.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Государственную полицию Латвии, «ночью в магазине в рижском районе Улбрака побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к 8 Марта».
На другие цветы воры не обратили внимание. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет порядка 1,6 тысячи евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На другие цветы воры не обратили внимание. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет порядка 1,6 тысячи евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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