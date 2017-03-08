Сборная России перед Кубком Конфедераций сыграет с командами Венгрии и Чили

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В марте — 24-го и 28-го — россияне проведут товарищеские матчи в Краснодаре и Сочи против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии.А в июне сборная России в рамках подготовки к Кубку конфедераций сыграет с национальными командами Венгрии и Чили.: «5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе „Гроупама Арена“ со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее».Кубок конфедераций стартует 17 марта и завершится 2 июля. Сборная России в группе A поборется за выход в полуфинал со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали команды Германии, Чили, Австралии и Камеруна.