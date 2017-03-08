В МИД Грузии сообщили, когда гражданам будет открыт въезд в страны ЕС без виз

В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что сегодня в официальном журнале Евросоюза были опубликованы изменения, касающиеся визового режима.
Грузия была внесена в список стран, гражданам которых можно посещать ЕС без виз. В МИД Грузии уточнили, что это постановление должно вступить в силу через 20 дней после опубликования — 28 марта.
МИД Грузии: «Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов».
В сообщение МИД отмечается, что разрешением на поездки в страны ЕС без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, которые живут в Южной Осетии и Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что рады результату, который принесли усилия по реализации реформ.
МИД Грузии: «Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов».
В сообщение МИД отмечается, что разрешением на поездки в страны ЕС без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, которые живут в Южной Осетии и Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что рады результату, который принесли усилия по реализации реформ.
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