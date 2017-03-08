Белый дом назвал «лицемерными» публикации об апрельской встрече Трампа с послом РФ

Пресс-служба Белого дома назвала «лицемерными и абсурдными» сообщения американских газет о том, что Дональд Трамп еще в статусе кандидата в президенты встречался с послом России в США Сергеем Кисляком в апреле 2016 года.
Речь идет о приеме в одной из вашингтонских гостиниц, на котором выступал Дональд Трамп, высказавшись среди прочего за потепление отношений с Россией.
Публикации The Wall Street Journal и The New York Times прокомментировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби Сандерс по просьбе газеты Business Insider.
Сара Хаккаби Сандерс: «Там было несколько послов. Дональд Трамп был на приеме примерно пять минут, а затем сразу отправился на сцену. Мы не помним, чтобы он кому-то мог жать руки на приеме, и мы не несем ответственности за приглашения или отбор гостей. Констатировать, что они встречались или что такая встреча имела место — лицемерно и абсурдно».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN назвал «эмоциональным экстремизмом» попытки со стороны США сделать российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка «токсичным послом».
Публикации The Wall Street Journal и The New York Times прокомментировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби Сандерс по просьбе газеты Business Insider.
Сара Хаккаби Сандерс: «Там было несколько послов. Дональд Трамп был на приеме примерно пять минут, а затем сразу отправился на сцену. Мы не помним, чтобы он кому-то мог жать руки на приеме, и мы не несем ответственности за приглашения или отбор гостей. Констатировать, что они встречались или что такая встреча имела место — лицемерно и абсурдно».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN назвал «эмоциональным экстремизмом» попытки со стороны США сделать российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка «токсичным послом».
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