#ТЫСУПЕР!
Афоня
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 18:43

Мертвую семейную пару с ребенком нашли в астраханской гостинице

комментировать

Мертвую семейную пару с ребенком нашли в астраханской гостинице

Мертвую семейную пару с ребенком нашли в астраханской гостинице

Следственные органы проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в гостиничном номере в Астрахани.

Предположительно, семья отравилась угарным газом, сообщили ТАСС в СУ СК по Астраханской области.

Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Сегодня администратор гостиницы, расположенной в Ленинском районе Астрахани, обнаружил в одном из номеров тела трех постояльцев, в том числе ребенка. По предварительным данным, смерть постояльцев наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено».

В СК сообщили, что семейная пара с ребенком вселилась в гостиницу накануне вечером, а сегодня должна была выехать. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru