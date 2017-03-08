Мертвую семейную пару с ребенком нашли в астраханской гостинице

Следственные органы проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в гостиничном номере в Астрахани.
Предположительно, семья отравилась угарным газом, сообщили ТАСС в СУ СК по Астраханской области.
Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Сегодня администратор гостиницы, расположенной в Ленинском районе Астрахани, обнаружил в одном из номеров тела трех постояльцев, в том числе ребенка. По предварительным данным, смерть постояльцев наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено».
В СК сообщили, что семейная пара с ребенком вселилась в гостиницу накануне вечером, а сегодня должна была выехать. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Сегодня администратор гостиницы, расположенной в Ленинском районе Астрахани, обнаружил в одном из номеров тела трех постояльцев, в том числе ребенка. По предварительным данным, смерть постояльцев наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено».
В СК сообщили, что семейная пара с ребенком вселилась в гостиницу накануне вечером, а сегодня должна была выехать. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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