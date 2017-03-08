Полицейский сбил двух пьяных мужчин на Урале

В Свердловской области полицейский на личном автомобиле сбил двух пешеходов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

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ДТП

Урал

Отмечается, что инцидент произошел 7 марта на улице Плеханова в городе Асбесте. Инспектор ГИБДД в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей.



Из сообщения ГУ МВД: «Установлено, что пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения и переходили дорогу в неположенном месте».



В результате мужчины 1963-го и 1964 годов рождения были госпитализированы. Один из них находится в коме, у второго диагностирован перелом плеча.



ДТП произошло на неосвещенном участке дороги в 40 метрах от пешеходного перехода. По факту произошедшего начата доследственная проверка.