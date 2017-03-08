#ТЫСУПЕР!
Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 14:10

Итальянские женщины отмечают 8 Марта тотальной забастовкой

1 комментарий
Итальянские женщины отмечают 8 Марта тотальной забастовкой

Итальянские женщины отмечают 8 Марта тотальной забастовкой

Итальянские женщины отмечают 8 Марта тотальной забастовкой
  • Фото: @FAB__olous /twitter.com

    • Международный женский день, который отмечается сегодня, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин.

    Большая манифестация женщин против любой формы дискриминации и насилия в отношении представительниц слабого пола началась утром в итальянской столице.

    Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.

    Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, сегодня не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях. Профсоюзы назвали текущий день днем солидарности, передает ТАСС.

    Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии — рабочий день.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru