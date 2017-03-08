Итальянские женщины отмечают 8 Марта тотальной забастовкой

Международный женский день, который отмечается сегодня, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин.
Большая манифестация женщин против любой формы дискриминации и насилия в отношении представительниц слабого пола началась утром в итальянской столице.
Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.
Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, сегодня не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях. Профсоюзы назвали текущий день днем солидарности, передает ТАСС.
Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии — рабочий день.
Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.
Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, сегодня не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях. Профсоюзы назвали текущий день днем солидарности, передает ТАСС.
Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии — рабочий день.
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