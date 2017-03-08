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  • 08.03, 14:10

В США украинцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку вывезти из страны тепловизоры

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В США украинцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку вывезти из страны тепловизоры

В США украинцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку вывезти из страны тепловизоры

Гражданин Украины был арестован в Нью-Йорке. Его обвиняют в попытке вывезти из Соединенных Штатов технологии, которые применяются в военной сфере.

На сайте Министерства юстиции США сообщается, что задержанный мужчина состоял в сговоре с другими лицами как на Украине, так и в Соединенных Штатах. Он закупал различное оборудование, в том числе тепловизоры и прицелы ночного видения, чтобы экспортировать его на родину без лицензий.

Украинец притворялся американцем, чтобы беспрепятственно приобретать военное оборудование.

В случае если суд признает гражданина Украины виновным, то ему грозит в США 20 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона долларов.

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