В Мельбурне установили «женские» светофоры

На улицах Мельбурна установили несколько светофоров с изображением
человечка-девочки, а не мальчика, как в большинстве случаев.
Власти австралийского штата Виктория решили провести такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства, сообщила газета The Australian.
Всего было установлено 10 «женских» светофоров. Чтобы подчеркнуть принадлежность к прекрасной половине человечества, мужскому силуэту добавили юбку.
Фиона Ричардсон, министр штата Виктория по делам женщин: «Я в восторге от того, что переходящие улицу пешеходы будут видеть на светофоре женскую фигурку».
Эксперимент продлится год.
Всего было установлено 10 «женских» светофоров. Чтобы подчеркнуть принадлежность к прекрасной половине человечества, мужскому силуэту добавили юбку.
Фиона Ричардсон, министр штата Виктория по делам женщин: «Я в восторге от того, что переходящие улицу пешеходы будут видеть на светофоре женскую фигурку».
Эксперимент продлится год.
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