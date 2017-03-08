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  • 08.03, 14:10
В Мельбурне установили «женские» светофоры. Австралия, женщины, права человека. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Мельбурне установили «женские» светофоры

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В Мельбурне установили «женские» светофоры

В Мельбурне установили «женские» светофоры

В Мельбурне установили «женские» светофоры

    На улицах Мельбурна установили несколько светофоров с изображением человечка-девочки, а не мальчика, как в большинстве случаев.

    Власти австралийского штата Виктория решили провести такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства, сообщила газета The Australian.

    Всего было установлено 10 «женских» светофоров. Чтобы подчеркнуть принадлежность к прекрасной половине человечества, мужскому силуэту добавили юбку.

    Фиона Ричардсон, министр штата Виктория по делам женщин: «Я в восторге от того, что переходящие улицу пешеходы будут видеть на светофоре женскую фигурку».

    Эксперимент продлится год.

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