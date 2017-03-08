Жительница Забайкалья 20 лет выдавала себя за убитого молотком сожителя

Жительница Краснокаменска Забайкальского края убила своего знакомого и в течение 20 лет писала его матери письма от имени сына.
Убийство произошло в октябре 1996 года. Женщина поссорилась со своим сожителем и несколько раз ударила его молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца закопала тело в подвале дома.
Преступление раскрыли только в 2016 году. Все это время женщина писала письма матери убитого от его имени, просила деньги на продукты и лекарства. Правоохранители вынуждены были закрыть дело из-за истечения срока давности.
Из сообщения пресс-службы Краснокаменского городского суда: «Однако суд посчитал, что прекращение уголовного дела не освобождает ее от гражданско-правовой ответственности».
Женщину обязали выплатить миллион рублей морального вреда матери убитого. В силу решение суда пока не вступило, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Преступление раскрыли только в 2016 году. Все это время женщина писала письма матери убитого от его имени, просила деньги на продукты и лекарства. Правоохранители вынуждены были закрыть дело из-за истечения срока давности.
Из сообщения пресс-службы Краснокаменского городского суда: «Однако суд посчитал, что прекращение уголовного дела не освобождает ее от гражданско-правовой ответственности».
Женщину обязали выплатить миллион рублей морального вреда матери убитого. В силу решение суда пока не вступило, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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