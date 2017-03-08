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  • 08.03, 12:39

При сходе лавины во Франции один человек погиб, двое пропали

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При сходе лавины во Франции один человек погиб, двое пропали

При сходе лавины во Франции один человек погиб, двое пропали

Жертвой схода снежных масс во французских Альпах стал гражданин Нидерландов. Еще два голландца числятся пропавшими без вести.

Лавина сошла накануне вечером в районе местечка Вальфрежюс в департаменте Савойя, передает France 3. Вскоре после этого началась поисковая операция — пропали трое сноубордистов из Нидерландов. По данным газеты Le Figaro, они намеревались совершить спуск по опасной трассе, которая известна тем, что на ней часто случаются лавины,

Ночью поиски пришлось приостановить, работа спасателей возобновилась сегодня утром. В операции задействован вертолет.

Пока спасателям удалось обнаружить тело одного пропавшего лыжника. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Накануне также сошла лавина в другом горнолыжном курорте Савойи — Тинь. К счастью, там буйство стихии обошлось без жертв. Отметим, что спасательные службы департамента предупреждали о высоком риске схода лавины.



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