Китай выразил полную уверенность в России

Отношения России и Китая прошли проверку на прочность, они не смогут измениться под влиянием новой администрации США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на
пресс-конференции в Пекине.
Ван И: «Отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием».
Министр добавил, что уровень развития отношений между Китаем и Россией очень высок, они выдержали проверку в сложных и кризисных ситуациях в мире. По словам Ван И, Пекин «полностью уверен» в отношениях с Москвой, передает «Интерфакс».
Глава МИД КНР отметил, что подобные отношения между странами сложились потому, что «это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее».
Также Ван И выступил за успешное развитие отношений между Китаем, Россией и США. Это, по его мнению, будет способствовать сохранению глобального мира и стабильности, всеобщему развитию.
Министр добавил, что уровень развития отношений между Китаем и Россией очень высок, они выдержали проверку в сложных и кризисных ситуациях в мире. По словам Ван И, Пекин «полностью уверен» в отношениях с Москвой, передает «Интерфакс».
Глава МИД КНР отметил, что подобные отношения между странами сложились потому, что «это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее».
Также Ван И выступил за успешное развитие отношений между Китаем, Россией и США. Это, по его мнению, будет способствовать сохранению глобального мира и стабильности, всеобщему развитию.
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