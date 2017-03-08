#ТЫСУПЕР!
Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 12:39

Китай выразил полную уверенность в России

2 комментария

Китай выразил полную уверенность в России

Китай выразил полную уверенность в России

Отношения России и Китая прошли проверку на прочность, они не смогут измениться под влиянием новой администрации США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине.

Ван И: «Отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием».

Министр добавил, что уровень развития отношений между Китаем и Россией очень высок, они выдержали проверку в сложных и кризисных ситуациях в мире. По словам Ван И, Пекин «полностью уверен» в отношениях с Москвой, передает «Интерфакс».

Глава МИД КНР отметил, что подобные отношения между странами сложились потому, что «это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее».

Также Ван И выступил за успешное развитие отношений между Китаем, Россией и США. Это, по его мнению, будет способствовать сохранению глобального мира и стабильности, всеобщему развитию.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru