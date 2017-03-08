Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа

Объявился первый американский штат, который намерен опротестовать новый указ президента США об ужесточении миграционной политики.
Сегодня прокуроры штата Гавайи планируют подать ходатайство федеральному судье с требованием внести временное ограничение на действие указа, передает CNN. Провести слушания по этому вопросу планируют еще до того, как новый указ Трампа вступит в силу, а это произойдет 16 марта.
Один из прокуроров штата Гавайи Нил Катял заявил, что новый иммиграционный указ затрагивает меньшее число людей, чем прежний, но в нем так же есть конституционные и нормативные нарушения.
По данным телеканала, еще несколько американских штатов также рассматривают возможность подать иск касательно этого распоряжения Трампа.
Новый иммиграционный указ Трамп подписал в минувший понедельник. В отличие от первого документа в список мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, на этот раз не попал Ирак. В этой версии под временным запретом сроком на 90 дней оказались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Запрет на посещение США в новой версии также не касается граждан, у которых есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство.
Напомним, первый иммиграционный указ «о защите США от терроризма», который вызвал бурные споры и протесты, Трамп подписал в конце января. Действие этого документы было заблокировано федеральным судом. В результате в Минюсте США сообщили, что будет выпущен новый указ, в котором учтут все претензии.
Один из прокуроров штата Гавайи Нил Катял заявил, что новый иммиграционный указ затрагивает меньшее число людей, чем прежний, но в нем так же есть конституционные и нормативные нарушения.
По данным телеканала, еще несколько американских штатов также рассматривают возможность подать иск касательно этого распоряжения Трампа.
Новый иммиграционный указ Трамп подписал в минувший понедельник. В отличие от первого документа в список мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, на этот раз не попал Ирак. В этой версии под временным запретом сроком на 90 дней оказались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Запрет на посещение США в новой версии также не касается граждан, у которых есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство.
Напомним, первый иммиграционный указ «о защите США от терроризма», который вызвал бурные споры и протесты, Трамп подписал в конце января. Действие этого документы было заблокировано федеральным судом. В результате в Минюсте США сообщили, что будет выпущен новый указ, в котором учтут все претензии.
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