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  • 08.03, 12:39

Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа

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Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа

Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа

Объявился первый американский штат, который намерен опротестовать новый указ президента США об ужесточении миграционной политики.

Сегодня прокуроры штата Гавайи планируют подать ходатайство федеральному судье с требованием внести временное ограничение на действие указа, передает CNN. Провести слушания по этому вопросу планируют еще до того, как новый указ Трампа вступит в силу, а это произойдет 16 марта.

Один из прокуроров штата Гавайи Нил Катял заявил, что новый иммиграционный указ затрагивает меньшее число людей, чем прежний, но в нем так же есть конституционные и нормативные нарушения.

По данным телеканала, еще несколько американских штатов также рассматривают возможность подать иск касательно этого распоряжения Трампа.

Новый иммиграционный указ Трамп подписал в минувший понедельник. В отличие от первого документа в список мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, на этот раз не попал Ирак. В этой версии под временным запретом сроком на 90 дней оказались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Запрет на посещение США в новой версии также не касается граждан, у которых есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство.

Напомним, первый иммиграционный указ «о защите США от терроризма», который вызвал бурные споры и протесты, Трамп подписал в конце января. Действие этого документы было заблокировано федеральным судом. В результате в Минюсте США сообщили, что будет выпущен новый указ, в котором учтут все претензии.

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