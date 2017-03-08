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  • 08.03, 11:08
Сотрудники МВД удивляют женщин необычными сюрпризами 8 Марта. 8 Марта, МВД, женщины, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотрудники МВД удивляют женщин необычными сюрпризами 8 Марта

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Сотрудники МВД удивляют женщин необычными сюрпризами 8 Марта

Сотрудники МВД удивляют женщин необычными сюрпризами 8 Марта

Сотрудники МВД удивляют женщин необычными сюрпризами 8 Марта

    МВД России проводит серию поздравительных флешмобов в честь 8 Марта. Сотрудники российской полиции дарят женщинам цветы и придумывают необычные сюрпризы.

    Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, во многих регионах России полицейские придумали для женщин сюрпризы, а также преподносят им букеты цветов.

    Ирина Волк: «В рамках всероссийской акции „8 Марта — в каждый дом“ сотрудники различных подразделений МВД России подготовили оригинальные поздравления с Международным женским днем для представительниц прекрасного пола. Неотъемлемой частью поздравительной программы стали флешмобы, в которых участвуют кинологи, сотрудники конной полиции, спецподразделений и Госавтоинспекции».

    На видеоролике, опубликованном на официальном сайте ведомства, сотрудники ГИБДД поздравляют женщин-водителей с праздником и дарят им цветы, более 30 полицейских машин с включенными проблесковыми маячками выстроились на одной из площадей в виде надписи «8 Марта». Подобные сюрпризы на улицах городов для женской половины придумали и сотрудники кинологической службы, и конной полиции, и даже бойцы ОМОН со щитами.

    Общественный совет при МВД России подготовил видеопоздравление с Международным женским днем и разместил его на ведомственном сайте и официальных страницах Министерства в социальных сетях.

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