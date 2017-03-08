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  • 08.03, 11:08

Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

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Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин

В документе, утвержденном премьер-министром РФ, создание условий для равноправного участия женщин во всех сферах жизни определяется как приоритетное направление государственной политики.

Распоряжение об утверждении «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» Дмитрий Медведев подписал сегодня, в праздничный день — 8 Марта. Документ был опубликован на сайте правительства РФ.

Правительство РФ: «Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики».

В справке к документу отмечается, что стратегию планируют реализовать в два этапа. Первый — с 2017-го по 2018 год — предусматривает разработку механизмов для воплощения этой стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

Второй этап пройдет в 2019–2022 годах. Будут приняты меры для улучшения положения женщин в различных сферах жизни.

В правительстве отметили, что реализация этой стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

Проект стратегии в правительство внес Минтруд. Вице-премьер Ольга Голодец поясняла, что в него заложены меры, которые помогут женщинам комфортно выстраивать карьеру, сочетая это с материнством.

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