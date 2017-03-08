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  • 08.03, 09:37

WSJ: Обаму взбесили слова Трампа о прослушке

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WSJ: Обаму взбесили слова Трампа о прослушке

WSJ: Обаму взбесили слова Трампа о прослушке

Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав, что действующий американский лидер Дональд Трамп публично обвинил его в санкционировании прослушивания телефонных разговоров, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Обаму взбесило сообщение Трампа в Twitter о том, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в Нью-Йорке в предвыборные дни.

Обама, по данным WSJ, расценил эти обвинения как в высшей степени оскорбительные для него. Вместе с тем, экс-президент, по словам одного из его помощников, не намерен отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.



Официальный представитель экс-президента Кевин Льюис подчеркнул, что «основным правилом в администрации Обамы являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило Министерство юстиции».

Кевин Льюис: «В связи с этим принципом ни президент Обама, ни один из сотрудников Белого дома не отдавали приказ о слежке за каким-либо гражданином США. Любые утверждения, что это не так, просто не соответствуют действительности».

После высказываний Трампа Белый дом обратился к конгрессу с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при президенте Обаме.

А директор ФБР Джеймс Коми в свою очередь обратился к министерству юстиции с требованием публично опровергнуть высказывания Трампа о прослушке.

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