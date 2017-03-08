Международный женский день торжественно отметили в Кремле. Там прошел концерт «Все звёзды для любимой».
Его почетным гостем стала легендарная Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт. Артисты поздравили ее с прошедшим днем рождения и вручили цветы. Иосиф Кобзон посвятил Валентине Владимировне свое выступление.
А затем подарок от звезд получили все женщины, сидящие в зале. Популярные певцы российской эстрады заряжали зрителей весенним настроением и исполняли песни о любви.
В концерте также приняли участие участницы шоу «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина.
Телеверсию концерта «Все звёзды для любимой» НТВ покажет сегодня в 22:30.
А затем подарок от звезд получили все женщины, сидящие в зале. Популярные певцы российской эстрады заряжали зрителей весенним настроением и исполняли песни о любви.
В концерте также приняли участие участницы шоу «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина.
Телеверсию концерта «Все звёзды для любимой» НТВ покажет сегодня в 22:30.
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