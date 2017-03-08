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  • 08.03, 11:08
«Все звёзды для любимой»: на НТВ — праздничный концерт в Кремлевском дворце. 8 Марта, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Все звёзды для любимой»: на НТВ — праздничный концерт в Кремлевском дворце

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«Все звёзды для любимой»: на НТВ — праздничный концерт в Кремлевском дворце

«Все звёзды для любимой»: на НТВ — праздничный концерт в Кремлевском дворце

«Все звёзды для любимой»: на НТВ — праздничный концерт в Кремлевском дворце

    Международный женский день торжественно отметили в Кремле. Там прошел концерт «Все звёзды для любимой».

    Его почетным гостем стала легендарная Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт. Артисты поздравили ее с прошедшим днем рождения и вручили цветы. Иосиф Кобзон посвятил Валентине Владимировне свое выступление.

    А затем подарок от звезд получили все женщины, сидящие в зале. Популярные певцы российской эстрады заряжали зрителей весенним настроением и исполняли песни о любви.

    В концерте также приняли участие участницы шоу «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина.

    Телеверсию концерта «Все звёзды для любимой» НТВ покажет сегодня в 22:30.

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