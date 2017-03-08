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  • 08.03, 11:08
Сотни британцев после Brexit подали заявки на немецкие паспорта. Великобритания, Германия, Европейский союз, гражданство, паспорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни британцев после Brexit подали заявки на немецкие паспорта

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Сотни британцев после Brexit подали заявки на немецкие паспорта

Сотни британцев после Brexit подали заявки на немецкие паспорта

    Решение правительства Великобритании о выходе из Евросоюза не на шутку испугало жителей королевства. Они боятся, что после Brexit потеряют возможность ездить в Европу без виз. Один из способов сохранить возможность беспрепятственно посещать континент — получить паспорт другого государства.

    Первыми выгоду от Brexit почувствовали миграционные юристы. И хотя Альберт Харвуд был категорически против выхода своей страны из Евросоюза, перемены оказались ему на руку. В его кабинет ходят и ходят те европейцы, которые в рамках своей судьбы не хотят разрыва по линии Ла-Манша.

    Альберт Харвуд, миграционный юрист: «Клиенты спрашивают меня, что им делать. И мой совет всем европейцам, живущим на острове, — получайте и как можно скорее какой-либо документ, дающий право здесь работать, — вид на жительство или британский паспорт, если хотите здесь остаться и работать».

    Работающие на острове европейцы срочно пытаются получить британские документы — паспорт или вид на жительство. Раньше они могли спокойно работать на острове по документам своей страны, теперь боятся депортации.

    Альберт Харвуд, миграционный юрист: «Самая большая проблема в том, что у правительства, похоже, нет никакого плана. Ими даже не было сделано заявления о том, что они хотят сохранить свободу выбора и свободу передвижения для людей».

    Обладателям британского паспорта тоже неуютно в эти дни. Они опасаются, что их паспорта превратятся в документ для внутреннего использования, и им придется вставать в очереди за визами в ЕС.

    Чтобы избежать этого позора, уже сейчас ведется поисково-спасательная операция в государственных архивах Европы. Десятки тысяч потомков депортированных из нацистской Германии евреев ищут возможность получить немецкий паспорт. Обычно немецким властям в год поступало около 25 анкет — сейчас их уже 500. Далеко не все евреи готовы вернуться в эту страну, изгнавшую и уничтожившую миллионы, но все готовы получить немецкие документы в качестве бессрочной шенгенской визы.

    Ханна Кабесса: «Мысль получить немецкий паспорт не приходила мне в голову до тех пор, пока не случился Brexit. Половина Британии была потрясена, и я, как многие, подумала: нельзя захлопывать перед собой те возможности, которые дает открытая Европа».

    Ни британцы, ни европейцы, живущие на острове, не хотят ждать, пока Тереза Мэй, британский парламент и брюссельские чиновники решат, где им жить и куда можно ездить. За девять прошедших после Brexit месяцев о судьбе людей не было сказано ничего определенного, поэтому приходится действовать самостоятельно.

    Очевидно, что британцы в Европе и европейцы в Британии со всем своим обозом — семьями, работой и жильем — будут объектом торга между Брюсселем и Лондоном.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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