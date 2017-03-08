Московские кинотеатры в честь 8 Марта бесплатно покажут советскую классику

Жители и гости столицы сегодня могут сходить в кино совершенно бесплатно. Такую акцию в честь праздника устроила городская сеть кинотеатров.
Весь день там будут показывать советскую классику о любви и прекрасной половине человечества.
Посетители смогут посмотреть на большом экране знаменитые ленты, например, «Любовь и голуби», «Светлый путь», «Женщины», а также «Самая обаятельная и привлекательная».
Кстати, чтобы увидеть эту картину, а также фильм «Афоня», зрителям НТВ не обязательно идти в кино, а достаточно включить телевизор в нужное время.
Посетители смогут посмотреть на большом экране знаменитые ленты, например, «Любовь и голуби», «Светлый путь», «Женщины», а также «Самая обаятельная и привлекательная».
Кстати, чтобы увидеть эту картину, а также фильм «Афоня», зрителям НТВ не обязательно идти в кино, а достаточно включить телевизор в нужное время.
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