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  • 08.03, 09:37
Московские кинотеатры в честь 8 Марта бесплатно покажут советскую классику. 8 Марта, Москва, кино, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Московские кинотеатры в честь 8 Марта бесплатно покажут советскую классику

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Московские кинотеатры в честь 8 Марта бесплатно покажут советскую классику

Московские кинотеатры в честь 8 Марта бесплатно покажут советскую классику

    Жители и гости столицы сегодня могут сходить в кино совершенно бесплатно. Такую акцию в честь праздника устроила городская сеть кинотеатров.

    Весь день там будут показывать советскую классику о любви и прекрасной половине человечества.
    Посетители смогут посмотреть на большом экране знаменитые ленты, например, «Любовь и голуби», «Светлый путь», «Женщины», а также «Самая обаятельная и привлекательная».

    Кстати, чтобы увидеть эту картину, а также фильм «Афоня», зрителям НТВ не обязательно идти в кино, а достаточно включить телевизор в нужное время.

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