В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

В Чили пассажирский поезд на полной скорости врезался в грузовик.

Трагедию запечатлела камера наружного наблюдения. От удара фура буквально разлетелась на части.



Кабина локомотива получила серьезные повреждения. Погибли два человека: водитель большегруза и помощник машиниста. Пассажиров в поезде не было — он направлялся в депо для ремонта.



По данным полиции, это уже не первая авария на данном переезде.