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  • 08.03, 09:37
В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео. ДТП, Чили, грузовики, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

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В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

    В Чили пассажирский поезд на полной скорости врезался в грузовик.

    Трагедию запечатлела камера наружного наблюдения. От удара фура буквально разлетелась на части.

    Кабина локомотива получила серьезные повреждения. Погибли два человека: водитель большегруза и помощник машиниста. Пассажиров в поезде не было — он направлялся в депо для ремонта.

    По данным полиции, это уже не первая авария на данном переезде.

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