В Чили пассажирский поезд разнес фуру: видео

В Чили пассажирский поезд на полной скорости врезался в грузовик.
Трагедию запечатлела камера наружного наблюдения. От удара фура буквально разлетелась на части.
Кабина локомотива получила серьезные повреждения. Погибли два человека: водитель большегруза и помощник машиниста. Пассажиров в поезде не было — он направлялся в депо для ремонта.
По данным полиции, это уже не первая авария на данном переезде.
Кабина локомотива получила серьезные повреждения. Погибли два человека: водитель большегруза и помощник машиниста. Пассажиров в поезде не было — он направлялся в депо для ремонта.
По данным полиции, это уже не первая авария на данном переезде.
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