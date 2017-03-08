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  • 08.03, 09:37
Названа предполагаемая причина трагедии с автобусом на переезде в Миссисипи. ДТП, США, автобусы, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Названа предполагаемая причина трагедии с автобусом на переезде в Миссисипи

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Названа предполагаемая причина трагедии с автобусом на переезде в Миссисипи

Названа предполагаемая причина трагедии с автобусом на переезде в Миссисипи

Названа предполагаемая причина трагедии с автобусом на переезде в Миссисипи

    В США в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли четыре человека. Еще 35 пострадали.

    Авария произошла на железнодорожном переезде. Автобус застрял на путях — предположительно из-за низкой посадки. Он простоял на рельсах около пяти минут, кто-то даже успел выйти на улицу. В этот момент машину протаранил товарный поезд.

    Состав протащил автобус по путям около ста метров. В салоне находились 50 пассажиров, в основном пенсионеры. По словам очевидцев, перед столкновением локомотив успел снизить скорость, иначе жертв могло бы быть гораздо больше.

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