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  • 08.03, 08:06
В Сети появилось видео с предполагаемым сыном Ким Чен Нама. Интернет, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сети появилось видео с предполагаемым сыном Ким Чен Нама

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В Сети появилось видео с предполагаемым сыном Ким Чен Нама

В Сети появилось видео с предполагаемым сыном Ким Чен Нама

В Сети появилось видео с предполагаемым сыном Ким Чен Нама

    В Интернете появилось видео, на котором молодой человек называет себя сыном убитого в Малайзии Ким Чен Нама — брата лидера КНДР.

    Молодой человек называет себя Ким Хан Солем и на хорошем английском говорит, что он из КНДР, из семьи Кимов. В доказательство он показывает паспорт, однако часть документа на видео скрыта.

    Парень говорит, что его отец был убит «несколько дней назад», и в настоящее время он находится вместе со своими матерью и сестрой. Далее молодой человек говорит о «благодарности», однако звук прерывается.

    Видео обнародовало южнокорейское сообщество Cheollima Civil Defence, которое предоставляет помощь бежавшим на юг северокорейцам. Оно сообщило, что членам семьи Ким Чен Нама было предоставлено убежище, помощь им оказали несколько стран, в том числе Китай, США и Нидерланды.

    Ранее сообщалось, что Ким Хан Соль побывал в Куала-Лумпуре для опознания тела своего отца. Однако полиция Малайзии опровергает эту информацию, отмечая, что эксперты до сих пор не получили образцы ДНК родственников Ким Чен Нама.

    Известно, что вторая жена Ким Чен Нама с 21-летним сыном Ким Хан Солем и 18-летней дочерью проживала в Макао. Молодой человек получил образование в Боснии и Герцеговине, а также во Франции. Его сестра училась в международных школах на территории Макао.

    Старший брат северокорейского правителя был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура в феврале. Из-за расследования отношения Малайзии и КНДР оказались на грани полного разрыва.

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